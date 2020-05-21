Тренер «Сочи» Федотов: «До последнего не знали состав «Ростова». У нас сражение за место в РПЛ»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Ростовом» (10:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Игроки отнеслись с полной серьезностью. Пришли зрители и увидели в нашем исполнении футбол, к которому мы готовились. Да, понятно, уровень сопротивления, но хочу поблагодарить игроков , они мужественно сражались.

Да, они не готовы к игре на этом уровне, но это не наша вина. У этих ребят появился великолепный шанс показать себя в РПЛ. Отмечу великолепную игру Попова.

Мы столкнулись с околофутбольными делами, когда нас склоняют по всем телеграм-каналам – что мы поступили неправильно. В этой связи никто не провел расследование: как ситуация складывалась в «Ростове», откуда это взялось, как это развивалось, какого числа.

Наш тренерский штаб знал и раньше, что там не все благополучно, но «Ростов» дал комментарий, о котором узнала вся страна, 17 вечером.

Много стрел, что мы какие-то не такие. Тренерский штаб – наемные рабочие, наше руководство принимают решения, руководство лиги принимает решение.

Алаев четко прокомментировал эту ситуацию. Собрались, решили играть чемпионат, приняли решение, что переносов не будет, а дело по заболевшим лежит на клубах.

Какие к нам претензии? Любой из 16 клубов может оказаться в этой ситуации. Мы должны соблюдать все правила медицинского протокола, чтобы такое не повторялось

– Вы сказали, что «Ростов» дал комментарий, и вы попали под негативный фон. Почему сам не выступил с заявлением?

– За эти два дня было пару объективных интервью, которые рассказали, кто несет за это ответственность. Мы готовились к игре, которая была запланирована, придерживались регламента, отстаивали свою позицию на футбольном поле

– У вас не было мысли выставить в старт хотя бы четырех-пятерых молодых игроков?

– Таких планов не было. До последнего мы не знали состава «Ростова». У нас есть свои планы на чемпионат, у нас ожесточенное сражение за сохранение прописки в РПЛ, поэтому рассматривали эту игру как шаг вперед.

– С чем связан пропущенный гол?

– Это стечение обстоятельств. Если не проявлять должной концентрации, тебя всегда могут наказать. Холодный душ оказался кстати, – сказал Федотов.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)