Гендиректор «Зенита» о матче Кубка в Петербурге: «Другого варианта не было. «Спартак» на выезде играл один раз»

Генеральный директор прокомментировал решение о проведении матча 1/2 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

– Сегодня отправил Федуну видео в WhatsApp. Это эпизоды из легендарного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Леонид Арнольдович ведь предлагал кинуть жребий, чтобы выяснить, где же играть полуфинал.

А я, как другой герой кино, говорю ему: «Мы не будем полагаться на случай».

– Почему вы были против жеребьевки?

– Надо вместе идти простым и логическим ходом. ЦСКА не летит в Санкт-Петербург, они проиграли «Спартаку» в четвертьфинале. «Динамо» и «Локомотив» тоже не летят. Так что, если рассуждать логически, в Санкт-Петербург нужно лететь Федуну.

Но это все шутки. Если говорить серьезно, то есть несколько факторов: в регламенте кубка России был недосмотр, связан он с переходом на старую-новую систему розыгрыша турнира – от двух матчей обратно к одному.

Во всех предыдущих розыгрышах кубка, кроме сезона-2018/2019, хозяин поля определялся по наименьшему количеству сыгранных домашних матчей после 1/16 финала Кубка. Да и в этом сезоне, несмотря на отсутствие нужного пункта в регламенте, хозяин матча «Химки» – «Торпедо» в четвертьфинале определялся именно так.

Более того, на сайте РФС еще 18 ноября даже сказано, что по регламенту кубка хозяева поля в 1/8, 1/4 и 1/2 финала должны определяться по наибольшей разнице выездных и домашних матчей. Жребий предусмотрен, если на выезде и дома команды сыграли равное количество матчей. Мы дома играли только с «Томью», но летали в Грозный и Красноярск.

«Спартак» же на выезде играл лишь один раз – с КАМАЗом. Кстати, не такой дальний выезд, как наш в Красноярск. Так что никакого другого варианта, кроме Санкт-Петербурга, не было. Подавляющее большинство членов исполкома РФС проголосовало за это решение. На него однозначно указывает прецедентное право.

– Но был вариант с нейтральным полем.

– Мы были против. Если есть логичная возможность играть дома, то какие-то другие варианты рассматривать странно, – сказал Медведев.

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