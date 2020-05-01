Семак о матче со «Спартаком» в Петербурге: «Все справедливо. Именно об этом «Зенит» изначально говорил»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олимп Кубок России Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение о проведении матча 1/2 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил.

Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся», – сказал Семак.

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