Семак о матче со «Спартаком» в Петербурге: «Все справедливо. Именно об этом «Зенит» изначально говорил»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал решение о проведении матча 1/2 финала Олимп Кубка России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил.

Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся», – сказал Семак.

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