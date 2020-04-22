Кикнадзе о преемнике Семина: «За полгода было порядка 18 фамилий. Среди них очень громкие имена»

Генеральный директор прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером , которого сменит .

– Непродление контракта – я не готов согласиться с этим термином. У Семина был контракт, который истекает 31 мая, как и у любого наемного работника. Я точно такой же наемный работник, как и он – это позиция Юрия Палыча, которую он не раз озвучивал в дискуссиях на совете директоров. У меня контракт истекает в декабре 2024 года.

Учитывая, что мы выходим на новый четырехлетний цикл, под который разработана определенная стратегия, совет директоров принял решение, что имеет смысл вести разговор с новым главным тренером.

Дискуссия вокруг продолжения работы Семиным велась с Нового года. Основание – не слишком удачное завершение первой половины года. Сейчас дискуссия вылилась в решение совета директоров.

На совет директоров кандидатуры предлагает генеральный директор. Совет директоров принял решение поддержать кандидатуру, которую предложил я.

– То есть Николич – ваша креатура?

– За полгода у меня было порядка 18 фамилий в списке. С большей частью я встречался лично или по крайней мере вел переговоры с агентами. Среди них были очень громкие имена, в конечном итоге остановились на трех. Эти кандидатуры плюс кандидатура Семина были вынесены на совет директоров с моими рекомендациями, – сказал Кикнадзе в программе «Футбол России» Владимира Стогниенко на телеканале «Россия 24».