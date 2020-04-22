Василий Кикнадзе: «Я за все отвечаю. «Локо» станет банкротом – я виноват. Боремся не за первые места – я виноват»

Генеральный директор рассказал о сферах своей ответственности.

– Вы лично несете ответственность за удачи или неуспехи Николича?

– Конечно. Генеральный директор несет ответственность за все, что происходит в клубе. Я очень хочу, чтобы здесь было понимание. Сейчас начались нападки на совет директоров, на . Надо понимать, что главная фигура, которая за все отвечает, – это генеральный директор.

Когда я говорю о том, что совет директоров меня поддержал, – это значит, что совет директоров сейчас выразил поддержку генеральному директору. Но никаких гарантий у меня нет.

И как говорит Юрий Палыч Семин, я точно такой же нанятый менеджер, как и главный тренер. Дадут мне доработать до конца или не дадут – это вопрос совета директоров, вопрос качества выполнения моих обязанностей.

– Если Николич провалится, вы будете виноваты?

– Повторю: я же за все отвечаю. Я отвечаю за финансовую составляющую. Если клуб станет банкротом – это я виноват. Если мы будем бороться не за первые места – это я виноват. Ну хорошо, вместо Николича придет другой тренер – все равно за все отвечаю я. Понимаете? И другого не дано, по-другому не бывает.

Это спорт, здесь приходится принимать ответственные, жесткие, болезненные решения. Но их надо принимать, потому что если их не принять – будет хуже.

Определенные процессы можно запустить, потом будет гораздо тяжелее их исправлять. Это надо понимать в полный рост, – сказал Кикнадзе в программе «Футбол России» Владимира Стогниенко на телеканале «Россия 24».

Кикнадзе наконец заговорил: Николич будет больше работать с молодыми, красивого прощания с Семиным не получилось из-за возраста