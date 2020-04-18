Экс-агент Дзюбы: «Артем без проблем подписался бы с середняком в Англии, если бы хотел»

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего , высказался о возможности перехода игрока в иностранный клуб.

– В Европу Дзюба так и не уедет?

– Думаю, что уже нет. Поздновато. Уезжать надо было лет в 25-26. Но это его выбор и его путь. Карьера Артема и без того сложилась.

– При вас были варианты в Европе?

– Конкретных предложений не было. Хотя после того, как он в Англии «Тоттенхэму» два забил, в той же АПЛ, знаю, к нему многие присматривались.

Тут вопрос в другом – насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. Спал и видел себя там. Пусть и за меньшие деньги. Но не получилось.

У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал. А сейчас его можно понять – двое детей, он на хорошем счету в «Зените»… Многие моменты приходится взвешивать. И есть ли смысл срываться, искать от добра добра?

Если бы хотел, думаю, с каким-нибудь середняком в Англии без проблем бы подписался. Но, значит, не было такого рвения. Он выбрал такой путь. Кто его осудит? А в России он еще сезонов пять отыграет, – сказал Сафонов.