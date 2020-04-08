Орещук о Дзюбе: «Он назвал агентов злом, но забыл, что Сафонов спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о высказываниях форварда «Зенита» Артема Дзюбы про агентов.
«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нем после того, как он назвал всех агентов злом и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс.
Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», – заявил Орещук.
Артем Дзюба: «Агенты в России – это зло. По факту они не помощники, с футболистами – только из-за денег»