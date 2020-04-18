Экс-агент Дзюбы: «Артем мог не уйти из «Спартака», если бы с ним нормально поговорили. Он большой ребенок»

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего , поделился мнением о том, почему игрок ушел из .

«Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артема всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать…

Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.

Тема – большой ребенок. Предположу, что остается им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определенных условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого», – сказал Сафонов.