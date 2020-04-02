Уткин о том, что «Зенит» один клуб в Петербурге: «Удушение конкурентов – это ненормально»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о том, почему в Санкт-Петербурге, кроме , нет футбольных клубов.

- Петербург – город одной команды? Когда «Зенит» прекратит доминировать и топить конкурентов, используя административный ресурс и заставляя их уехать из города?

– Черт его знает. На месте «Зенита», конечно, желательно оставаться единственным клубом в городе, потому что это колоссальный ресурс.

Ситуация, когда происходит удушение конкурентов, это, мне кажется, ненормально.

- Как вы относитесь к Луческу? Это была ошибка, что его уволили после одного сезона?

– Ошибка была в его назначении. Его назначили ошибочно, неправильно. Искали гарантии, а у Луческу-то уже порох кончился.

В общем, не перенеслась та модель жизни, что была в «Шахтере», на «Зенит». Ну, там вообще с менеджментом серьезные проблемы.

Самое удивительное, что у них тогда была возможность назначить Гончаренко. Был бы Гончаренко, «Зенит», я думаю, был бы сейчас клубом совершенно другого уровня, – сказал Уткин во время стрима на своем канале.

По итогам сезона-2016/17 «Зенит» при Луческу набрал 61 очко и финишировал на третьем месте, отстав от ЦСКА на одно очко. Он выиграл с командой Суперкубок России.