Уткин о сравнении «Зенита» с «Баварией»: «Немцы покупают игроков по рыночной цене и не живут административным ресурсом»

Журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к .

– Вы часто «Зенит» называете Империей зла. А что насчет «Баварии», скупающей всех выстреливших в Германии за любую сумму? Потом лишь толика из них становится игроками ротации, а остальные теряются навсегда.

– Во-первых, не все теряются – кто-то выстреливает. Во-вторых, звезд на уровне топ-клуба, претендующего на Кубок чемпионов каждый год, их вообще мало.

В-третьих, самое главное – вы путаете разные вещи. Ничего империезлого в «Баварии» нет, потому что она игроков покупает по рыночной цене и продает тоже. И живет этим, а не административным ресурсом.

Да, она покупает, потому что может, а клубам, которые продают, остаются деньги, и они могут на них снова искать футболиста, вставлять его в игру, давать прогрессировать и, очень может быть, побеждать «Баварию». Вот очень простая разница.

«Зенит» делает Империей зла не то, что он богаче всех, а то, что он срал на всех и в любую секунду может просто перевернуть стул и сделать все по-своему, наплевав на все законы. Вот что делает «Зенит» Империей зла. Вот что, – сказал Уткин.