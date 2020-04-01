Соловьев – Уткину: «Позвони, договоримся, огребешь. Жирная тушка, выдави из себя что-нибудь»

Телеведущий Владимир Соловьев вновь раскритиковал журналиста и блогера .

«Почему я говорю, что Вася – ничтожество? Он же мне так и не позвонил. Ты же бздишь позвонить мне в эфир, у тебя же есть мой мобильный телефон. Ты же только языком своим грязным...

Вась, а ты помнишь, как ты ходил и вымогал у руководителей клубов деньги, чтобы хорошо о них говорить? Вася, а люди помнят. Мне звонили и рассказывали. Вася, ты грязное, мерзкое создание. Вася, мне наплевать на твою ориентацию, живи с кем хочешь. Но ты же всегда вымогал деньги. Ты же джинсой занимался, Вася. Ты же продажный, ничтожный штымп (человек на блатном жаргоне – прим. Sports.ru).

Еще раз тебе говорю: мужики не на баттлы ходят. У тебя есть мой телефон. Позвони, договоримся, огребешь. Без всякой болтовни, без всяких свидетелей. Жирная тушка, выдави из себя что-нибудь. Но когда ты делаешь вид, что бросаешь вызов, а там «Марафонбет», значит, ты всего лишь раскручиваешь азартные игры.

Поэтому вопрос: этот вызов они проспонсировали, они поддерживают твои политические взгляды? То есть это их политическая позиция? Я жду официального ответа от «Марафонбет». То есть они теперь играют в политику? Ась?» – сказал Соловьев.

Уткин снова ругается с . Обвинения в продажности, предложение побатлиться, «у Васи нет чести»