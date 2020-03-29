Уткин о Соловьеве: «Комосексуал. Раджа из «Золотой антилопы», бесконтактный каратист»

Журналист Василий Уткин в очередной раз раскритиковал телеведущего .

«Комосексуал – прекрасное слово, правда? Мне в комментах в твиттере написал человек.

Его реакция – это до такой степени смехотворно. Человек считает, что он отвечает на вызов – не важно, был ли это вызов на баттл, было понятно, что он на него не пойдет, на какую-то сраную дуэль или просто на вызов жизни, – запираясь в темной комнате с искусственным освещением в декорациях, у него там есть какие-то бумажки, и он там визжит. И это ответ на вызов. Боже мой! На вызов жизни ответ. Как в подземелье, честное слово.

Абсурд. Там какие-то горные тролли ему прислуживают. Видели, как он визжал на людей, которые что-то там не принесли? Кранты. Один твит. Для этого надо было оставить целую смену студийную на , чтобы они выставили свет, загримировали этого обалдуя, подносили ему отскриненные и распечатанные бумажки. Представляете?

Кстати говоря, эта организация существует на ваши налоги. Если вы думаете, что он заплатил им из своего кармана, ну... (улыбается)

Самое главное, что прототип нашего персонажа, этого замечательного комосексуала – раджа из «Золотой антилопы». С одной только поправкой – он властью не облечен. Если туда какие-то копеечки упали, они уже никогда не вернутся. Никогда.

Вот эта развалина, это нагромождение слов, этот комосексуал, он же кричал, что первым ударом... Когда он говорит, что положил бы меня одним ударом, не исключено, что это правда. Я же положил его одним твитом. Может быть и такое.

Главное – он журналист, маршал пропаганды. И он считает недостаточной свою словесную мощь. Он, выбравший это своей стезей и занимающийся этим практически всю свою жизнь. Он автор книг, радио- и телеведущий. Он считает себя Богом пропаганды. Но он всего лишь маршал, даже не фельдмаршал. И он считает недостаточной силу своих слов. Разве это не саморазоблачение?

И самое главное – смешно рассуждать о силе своего удара, заперевшись в студии с освещением, с халдеями, с редакторами и операторами. Уйдя туда, где не может быть никого постороннего, рассуждать о мощи своего удара...

Я человек немаленький, именно поэтому мне драться доводилось довольно редко, потому что на меня обычно никто не лезет. Но, как видите, я могу дать сдачи. Если на словах хватило сил с этим тягаться, то и с бесконтактным каратистом в случае чего можно было бы и подраться. Но я этого делать точно не буду, потому что верю в силу слова», – сказал Уткин.

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