Уткин – Соловьеву о баттле: «Пришли секундантов или сиди в бункере как настоящий фашист. Ты же поклонник Муссолини»

Журналист Василий Уткин дал комментарий о конфликте с телеведущим .

«Ты с самого начала напустился на меня за слова, которые я произнес в эфире «Паноптикума», о том, что государство, которому я столько лет отстегиваю налоги, не защищает меня никаким образом, и все, что я делаю для защиты от пандемии, я делаю на свои деньги, и государство еще при этом разоряет мой бизнес. Вот на эти слова ты напустился.

Честно скажу тебе, Вова, в день, когда я записал первое обращение к тебе, я выложил его, и меня настиг если не страх, то оживление и внутреннее волнение, потому что через два часа после того, как я это сделал, появилось сообщение, что сегодня к россиянам снова обратится президент. Я-то вызывал на баттл тебя, а тут президент собирается обратиться к народу по этому поводу.

Президент взял и сказал: пора помочь малому бизнесу. Поддержал меня. Меня поддержал, а не тебя. Нет, ну, конечно, что это за поддержка... Там на следующий день министр [экономического развития РФ] Максим Решетников, я слышал, в банк звонил – надеялся получить ссуду и не смог. Так что, в общем, все мои вопросы остались. Но вот ты-то как выглядишь сам в своих глазах?

Реагировать соответственно на твое говнометание я не буду. Меня дети смотрят. Реагировать на говнометание иначе я не буду и подавно, я не стану расходовать на это хорошие качественные панчи.

Тебя вызвали на баттл по законам Versus. Это не означает, что ты рэпер. Ну какой ты рэпер? Хоть в этом ты более или менее себя адекватно оценил, Вовка. Я тебя вызвал на Versus Battle, потому что хочу, чтобы в ютюбе после этого выпуска произошла всеобщая перепись русскоязычных ботов.

Они же все придут за тебя голосовать. И совершенно очевидно, что больше этого не сделает никто. Я думаю, что даже не все твои дочери тебя поддержат (у Соловьева 8 детей: 4 дочери и 4 сына – прим. Sports.ru), даже не все их имена – у некоторых же даже по два: красивая такая, очень национальная манера, на что ты очень любишь педалировать свое замечательное внимание.

У тебя вообще нет ничего своего. У тебя даже внешность украдена у Кашпировского. Старик вон посмотрел на тебя сейчас, на то, что опять к тебе возникает какой-то интерес благодаря мне, конечно, и тоже вылез в эфир. Волосы гуталином выкрасил – и как живой. И все из-за тебя – украл у человека внешность. Смеешься над моей толстой внешностью, над тем, что я заплыл. Но я-то, Вова, похудею, и у меня снова будет шея. А вот у тебя-то шеи никогда не было и уже не будет, Вова.

Слава Богу, карантин, есть много времени поуссываться. Как ты себе вообще жизнь представляешь? Ты предлагаешь, чтобы я тебе позвонил. Боже мой, зачем? Зачем мне иметь твой телефон, Вова, чтобы что? Объясни. Зачем тебе вообще телефон как предмет? Твои боссы тебе не звонят. Знаешь почему? Потому что когда ты разговариваешь с боссами, у тебя рот бывает занят, и я это уже описывал. Зачем тебе звонить подчиненным? Ты их на работе пинками гоняешь, много чести. Друзей у тебя нет. Зачем тебе вообще иметь телефон?

Ты вызван на баттл. Если хочешь, пришли секундантов. Если нет, откатись в сторону и воняй там сколько угодно времени. Ведь соловьиный помет, хотя его может быть очень много, сам по себе предмет крохотный, маленький, его далеко не бросишь. Понимаю, что эта биологическая особенность соловья ложится в основу идеи студии, которую ты занимаешь. Ведь мы не видим там стен, они в черном провале. А все почему? Потому что ты швыряешься пометом, а далеко не улетает – заляпано.

Так что выходи на баттл или сиди в своем бункере и кидайся говном на стены. Сиди в бункере как настоящий фашист. Ты же поклонник Муссолини – сколько ты о нем рассказывал. А я всегда к твоим услугам.

Нет, конечно, не всегда, а в любой момент к твоим услугам. А много времени мне на тебя не потребуется», – сказал Уткин.