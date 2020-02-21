Уткин о клипе «Человек-говно»: «А что такого? Это не я, но и человека-говно тоже с удовольствием сыграл бы»

Журналист Василий Уткин прокомментировал свое участие в клипе группы «Биртман» «Человек-говно».

- Какими тремя предложениями вас убедили сняться в клипе «Человек-говно»?

– Вы странный человек. А что в этом такого? Почему меня нужно было уговаривать? Я никогда не снимался в клипе, никогда не танцевал прилюдно. Я сыграл очень положительную роль.

Если вы вообще слушали текст песни, то человек-говно – это не я, не мой персонаж. А пришел и исправил то, что натворил человек-говно. И всем опять стало весело.

Но это неважно. Я бы и человека-говно тоже с удовольствием сыграл, потому что танцующее говно – это богатый невоплощенный и нереализованный пока в кинематографе образ.

Я удивлен, что вы вообще задаетесь вопросом о том, что меня нужно было уговаривать. Клип делал мой друг Алексей Казаков. Группа «Зиновий Биртман», которая мне симпатична. Как только я понял, что это серьезная работа, мне стало интересно в этом поучаствовать.

Но я, конечно, скривил губу и сказал, что не умею танцевать. И тогда мой друг Казаков сказал: хорошо, давай Егор Дружинин научит тебя танцевать. И я подумал, что за урок танцев Егора Дружинина и очень-очень умеренный гонорар за съемки я точно согласен – это имеет смысл.

С тех пор я знаю пару-тройку па, которые меня выручают практически при звуках любой более или менее ритмичной музыки, а клип посмотрели более двух миллионов человек в интернете. Послушайте, я горжусь этой работой во всех отношениях.

Если вы думаете, что мне как-то трудно постоять рядом со словом «говно», вы как-то очень странно представляете себя меня. Говно – самый нормальный продукт органический. Писатель Сорокин его даже ел из любопытства. Я не настолько любопытный, но я и не великий писатель, – ответил Уткин на вопрос во время стрима.

Василий Уткин танцует на улице в клипе «Человек-говно»