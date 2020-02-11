Роман Широков: «Ткаченко манипулирует Уткиным и что-то вбрасывает, а Дзюбе это не нравится»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался на тему спора форварда «Зенита» Артема Дзюбы и журналиста Василия Уткина.

- Тут у нас на повестке перепалки Дзюбы и Уткина. Артем сказал, что Василием управляет , а сам Уткин послал Дзюбу. Прикольная тема?

– Не думаю, что это прикольная тема. Да, Артем, может, высказал свое мнение чуть жестковато, но и Васе нужно продвигать свой канал. Сейчас на какой-то серьезной теме не заработать, приходится на каком-то хайпе, притом не на очень хорошем, выезжать.

Серьезная аналитика современному обществу, по большому счету, не нужна, особенно спортивная. Поэтому если не будешь нести какую-то ахинею или, грубо говоря, обсирать, то никто твой канал и смотреть не будет.

Васе нужно себя как-то продвигать, он нигде на больших каналах не работает, а YouTube-канал должен как-то выживать. Вот он постоянно кого-то и задевает. Это его стиль общения.

Возможно, Артему что-то не понравилось, он в ответ высказал свою позицию. А то, что Вася общается с Германом, это думаю, все знают. И Герман достаточно ловко манипулирует им. Это нормальная ситуация. Это надо понимать и знать.

- А как происходит манипуляция?

– Ну, Герман может что-то где-то вбросить, зная, что Вася зацепится за эти новости. Ему же надо контент выпускать. Вот он и говорит, что где-то слышал. Типа, не мое мнение, а ходят слухи. Поэтому не докопаешься.

- Но Артем Дзюба как человек вам приятен?

– Да, мне он просто приятен. Хороший, добрый, веселый парень, – рассказал Широков.

Артем Дзюба: «Рассказывали, что Ткаченко помогает Уткину. Тот делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет»