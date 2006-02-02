Уткин о Дзюбе в «Тоттенхэме»: «Чудо пиара. У Жозе в феврале уже никто не уточнит: «Мистер, вы ########?»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об интересе к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно.

«И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу.

То есть даже про Соболева, которого, конечно, никто в Англии не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна.

Что-то писала The Sun (кто станет разбирать, что она на каждый пук пишет) и говорил вслух по дружбе с агентом Соболева Павлом Андреевым агент . Даже к Чалову был предметный интерес, но недостаточно сильный.

А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили. Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у «Тоттенхэма», так ли; никто не спросит на пресс-конференции Жозе: «Что, вы реально #######, Мистер?» И Жозе не порвет публику ответом.

Нет, осторожно, 2 февраля, чтобы «Зенит» не расслаблялся, чтобы можно было три месяца в интервью говорить, что «Тоттенхэм» хотел...

Как в старом анекдоте: «Ах, я опять хочу в Париж!» – «Вы были в Париже?» – «Нет, я уже хотела...»

И если вдруг правда. Ну, этого не может быть, но если вдруг правда. На место Дзюбы не взяли Холанда или Пионтека. На место Дзюбы взяли пустое место. «Лучше ничего, чем Дзюба», – рассудил «Тоттенхэм».

Смолов – да, уехал, но ведь в «Сельту». А Тему хотел «Тоттенхэм». Но не отпустил «Зенит». Ну, вцепился.

Дороговат наш Дзюбентий для «Тоттенхэма». Такие дела. Эх ты, чудо пиара...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.