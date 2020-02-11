Уткин о Дзюбе и Канделаки: «Удивляет готовность играть со мной в слова. Я же не играю в футбол и не пытаюсь красить себе брови или ноздри»

Журналист Василий Уткин высказался об обмене репликами с форвардом Артемом Дзюбой и генеральным продюсером «Матч ТВ» .

– Спортивные СМИ и журналисты в трудном положении, а у вас все хорошо. Вы очень зрелищно обмениваетесь колкостями с Дзюбой и Канделаки. Есть ощущение, что это создание такой повестки с вашей стороны. И в этом заинтересованы вы все, и зрителям очень нравится.

– Знаете, я за зрителей не скажу, хотя я удивлен оборотом, который все это в последние пару дней приняло. Развития у этого события, если честно, не вижу.

Когда происходят такие истории, очень часто люди подозревают, что это все придумано нарочно. Но если вы посмотрите на послужные списки – мой и Дзюбы, вы не найдете там большого количества пересечений для того, чтобы мы могли с ним о чем-нибудь договариваться.

У нас не так много общего. Ну, более или менее одна биологическая структура тела. И мы оба говорим по-русски. Думаю, на этом сходства заканчиваются – интересов, видения жизни, мира и всего прочего.

Какая разница, что я вам скажу? Вы все равно будете думать по-своему. Я это дело, честно говоря, люблю. С тех пор, как я живу в интернете. Такая форма общения, как дисс, она вообще придумана для интернета. По правилам нашего сообщества, зарубился – получил. Честная абсолютно игра.

Если хотите, можете считать, что хайп – главная для меня составляющая. На самом деле, это не так, потому что в этой истории я последнего слова далеко не сказал, в отношении Дзюбы в частности.

– То есть слова Дзюбе в конце ролика – это не последнее слово?

– Вы знаете, у нормальных мужчин с этого только начинается. Я пошутил.

Нет, меня, с одной стороны, очень радует, а с другой удивляет готовность некоторых людей играть со мной в слова. Это довольно сложная игра.

Надо как-то соизмерять свои силы. Я же не играю с Дзюбой в футбол или не пытаюсь наперегонки с Канделаки покрасить себе брови или ноздри.

Зачем со мной соревноваться на моем поле? Я сижу более или менее тихо и никого не трогаю. Обсуждаю какие-то события или реагирую на реплики. Я и не собирался отвечать. Я даже писал об этом в телеграме. Мне потом на утро коллеги задавали вопрос: и ты это так оставишь? Ну, раз люди просят...

Надеюсь, что и Тина, и Тема, Артем, тоже, как и я, в какой-то мере движимы желанием развлечь публику в эти сложные, непростые дни. О чем говорить в повседневной жизни? Надо давать надежду людям, что все хорошо, что все осталось, как прежде, – сказал Уткин.

«Вы сможете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет». Уткин ответил Тине стихами Быкова и послал Дзюбу на ###