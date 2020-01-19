Сергей Овчинников: «Ем раз за сутки – перед сном. Не встану же ночью ради еды»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, сколько раз в день принимает пищу.

«Закончив, как и многие, стал в плане еды позволять себе чуть больше и сильно поправился: плюс 40 кило. 129 килограмм 700 грамм – максимум, по крайней мере то, что я увидел на весах.

При этом, спасибо родителям, у меня никогда не бывает живота, даже при весе 129. Поправляюсь везде, но равномерно. Но с таким весом чувствовал себя, мягко говоря, некомфортно и снова стал сбрасывать.

Есть разные варианты [диеты]. Например, «шесть – восемнадцать» – то есть тратишь на еду шесть часов в день. Не все это время мы именно едим, но пока приготовим, посидим – в сумме плюс-минус столько надо закладывать.

Есть еще более щадящие «двенадцать – двенадцать». У меня «ноль – двадцать четыре»: ем раз за сутки.

Если активная сброска веса, после праздников или отпуска, то порции я делаю не огромными. Если вес стабильный, кушаю хорошо, в больших количествах, но опять-таки один раз в день.

Сегодня утром весы показывали 86,5 . Это мало, минус три от моего обычного веса – на сборах серьезный режим, и я сбрасываю до килограмма в день. В Москве с этим сложнее.

Есть экспресс-метод, по которому без проблем скидываю за десять дней семь-восемь килограмм. Это жесткое ограничение потребляемой жидкости и строго один прием пищи. Как правило – рыба: даже если она большая, все равно чистого мяса – грамм 300-400.

Почему ем именно на ночь? Мог бы есть раз в день и днем. Но буду знать: вечером этот холодильник все равно съем. А перед сном поел – и все, не встану же ночью ради еды.

Если я обедал, то сто процентов еще бы и ужинал. Ну и днем все-таки люди работают и не заморачиваются насчет еды – голод приходит к вечеру.

Алексей Березуцкий вот сейчас сказал, что выработал [для себя] эту диету на интуитивном уровне. Так же и я. Нигде об этой диете не читал – где я мог читать-то?

Американцы только через 25 лет додумались, назвали это интервальной диетой. Гурченко же давно говорила: «Надо меньше жрать».

Конечно, с врачами я советовался. Спрашивал: «Какие будут последствия?» – «Да никаких противопоказаний. Пожалуйста, худей», – рассказал Овчинников.

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