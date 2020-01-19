Сергей Овчинников: «Завтрак придумал современный человек. А как наши предки жили? А во время войны как выживали?»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение о ненужности завтраков в питании человека.

«Мне говорят: «Как это я не буду завтракать?» Я считаю, что завтрак придумал современный человек. Как древние люди делали? Полдня бегали за животными, полдня его готовили и на ночь ели. А мы, люди 2020 года, сильно избалованы.

Отвечаю я так: «Тебе трудно без завтрака? Давай, выпей кофе, съешь две конфеты, маленькую печенюшку. Это не завтрак, что ли? Конфета пять грамм, две конфеты – десять, а еще кофе – 60. Ты съел всего 100 грамм за завтраком».

А что по факту? Человек садится и ест, допустим, кашу, которая для организма просто бесполезна. Что едят дети в детском саду? Что едят солдаты? Какое самое доступное питание в Советском Союзе? Крупы. Цель – накормить страну, вот и вкидывали лозунг: «Дешево – это полезно». Каша – злак, он не несет большого количества микроэлементов.

Считаю, если человек не может потерпеть до вечера следующего дня, ему нужно что-то менять в жизни. Мы слишком стараемся облегчить себе жизнь. Это нормально, но перегибать палку не надо. Мы уже ленимся со стула встать. «Как же мы, бедные, без завтрака? Это ж прям трындец-трындец!»

А как наши предки жили? Наши бабушки, которые совсем не ели, голодали? А во время войны как выживали? И еще находили силы работать, воевать.

Важнейшие слова нынешнего поколения – «я хочу» и «мне удобно». «Плевать, что думают другие. Делаю, как вздумается» – это самое глупое, что я слышал. Люди примитивны как обезьяны – лишь бы самим было комфортно, на остальное плевать.

Я своего сына воспитываю не так. Говорю: «Не понимаю слова «хочу». Или «дай». Нет таких слов». Они несут потребительское отношение к жизни, а должно быть, наоборот, жертвенное. Ты должен отдавать, ты должен страдать, через какие-то тернии идти к своей цели.

А что у нас? «Ой, я не поел, все, я самый несчастный человек в мире». Ну еперный театр, а. Ты хочешь похудеть или нет? Так почему ничего для этого не предпринимаешь?» – заявил Овчинников.

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