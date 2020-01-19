Овчинников о Капелло: «Я ел хлеб с маслом и сыром – у него глаза навыкат. Потом подходит: «Вам, русским, масло необходимо генетически»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о совместной работе с .

«В «Кубани» я никаких диет не внедрял, но ввел спортивное питание. У меня был опыт выступлений и за границей, и в национальной команде, но в «Кубани» я увидел, что спортивного питания не было в принципе. Люди просто не знали, что питание может и должно быть выстроено иначе. Затем я работал в первой лиге в Брянске — и там игроки тоже стали питаться по-другому.

Чем дальше, тем больше убеждался, как важна культура питания. Я работал с Капелло — Фабио вообще феноменальный, но всегда, когда я ел хлеб с маслом и с сыром, у него глаза навыкат. «Ну как?!» — «Ну я так люблю». — «Да это же вообще ужас!» Потом проходит время, Фабио что-то вычитал и подходит: «Да, вы, русские, не можете без масла — оно вам необходимо генетически. Можешь есть».

Мы северная нация, которая нуждается в большом количестве калорий. Организм предков был запрограммирован так, чтобы переваривать калории в тепло, чтобы греть себя. Если итальянцы будут это есть, будет не очень хорошо», – сказал Овчинников.

Сергей Овчинников: «Акинфеев может играть еще лет 5, и в сборной тоже. Если вся страна потребует, он вернется»