Сергей Овчинников: «Акинфеев может играть еще лет 5, и в сборной тоже. Если вся страна потребует, он вернется»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о возможном возвращении вратаря команды в сборную России.

«На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев — знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет», — сказал Овчинников.

В этом сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 22 матча в РПЛ и пропустил 22 мяча. Он объявил о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира 2018 года.

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