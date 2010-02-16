Агент Кокорина: «Переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда , заявил, что игрок не ведет переговоров с «Зенитом» о новом контракте.

«Ничего не могу сказать по этому поводу, никаких переговоров с «Зенитом» о контракте не ведется», – сказал Логинов.

Появлялась информация, что 28-летний игрок просил 4-летний контракт с окладом 4 млн евро. Клуб же предложил ему соглашение на 2,5 года с зарплатой 2,5 млн евро за сезон.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.

В свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»