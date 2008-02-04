Семин о Кокорине: «Не могу комментировать перспективы чужих игроков, хотя он воспитанник «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об аренде форварда Федора Смолова в «Сельту», а также об интересе к нападающему Александру Кокорину.

– Почему вы отпустили ?

– Все стороны дали добро на переход Смолова – и тренерский штаб, и руководители клуба. Это общее решение, Федор сам захотел попробовать силы в Европе.

Это будет аренда с правом дальнейшего выкупа. Тут ничего неожиданного нет. Федор давно хотел принять новый вызов, думал о Западе. Вот и все.

– Правда, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина?

– Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.

– А если зимой Александр расторгнет контракт с «Зенитом» по соглашению сторон?

– Расторгнет? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?

– Так реальна ли новая жизнь Кокорина в ?

– А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива».

– Как оцениваете позицию Семака, который заявляет, что Кокорин ему нужен? Заслуживает уважения?

– Сергей – молодец, он крепкий парень. Настоящий тренер. Он молодец не только из-за этой позиции, а в целом.

– Правда, что вы хотели видеть в «Локомотиве» и говорили об этом руководству?

– Одно дело – хотеть, а другое дело – реальность.

– Но вы действительно были в нем сильно заинтересованы?

– (Смеется) Я ответил на ваш вопрос. Сейчас какой смысл рассуждать? – сказал Семин.

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