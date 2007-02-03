Кокорин о матче за «Зенит-2»: «Все хорошо. К партнерам привыкаем»

Нападающий Александр Кокорин высказался после товарищеского матча матча «Зенита-2» с «Гремио Новоризонтино» (4:1).

28-летний форвард забил два гола, отличившись на 68-й и 69-й минутах.

«К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще. И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли.

Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда.

А так, что сказать, под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал.

А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз – это молодые парни, которые только начинают свой путь.

Все хорошо, выиграли и довольны», – сказал Кокорин.

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