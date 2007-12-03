Лионель Месси: «Когда Криштиану сравнялся со мной по «Золотым мячам», я слегка расстроился»

Капитан «Барселоны» высказался о конкуренции с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству завоеванных «Золотых мячей».

– С одной стороны, я ценил то, что был единственным, кто смог завоевать пять «Золотых мячей». Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признать, я слегка расстроился. Я больше не был один на вершине. Но это было логично, хоть и приятнее, когда ты один.

– Лучший ли вы игрок в истории?

– Честно говоря, очень сложно сказать. В другие эпохи были великолепные игроки, всегда сложно сравнивать их с современными игроками – Криштиану, Неем, Мбаппе. У каждого свои предпочтения.

Честно, я не знаю, лучший ли я игрок в истории футбола. Мне повезло выиграть «Золотой мяч» на один раз больше, быть с шестью победами одному. И это радует, – приводит слова Месси GFFN со ссылкой на печатную версию France Football.

Главные фотографии церемонии: Месси с шестью «Золотыми мячами», Алиссон с призом Яшина