Месси назвал свой лучший гол: «Удар головой в финале ЛЧ с «МЮ»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о своем лучшем голе.

«Свой лучший гол я забил головой в финале Лиги чемпионов против в Риме», – сказал Месси.

В финале Лиги чемпионов-2008/09 в Риме победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Аргентинец забил мяч на 70-й минуте.

🗣Leo #Messi: «The header I scored in Rome in the Champions League final was my best goal.»

