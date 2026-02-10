Чемпионат Италии. «Рома» обыграла «Кальяри», «Аталанта» победила «Кремонезе»

В Италии прошли матчи 24-го тура Серии А.
6 февраля «Верона» и «Пиза» поделили очки в стартовом матче 24-го тура Серии А (0:0).
7 февраля «Наполи» в гостях одолел «Дженоа» (3:2), играя в меньшинстве с 76-й минуты.
8 февраля «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2).
9 февраля «Рома» победила «Кальяри» (2:0).
Матч «Милан» – «Комо», перенесенный из-за церемонии открытия зимней Олимпиады-2026, состоится 18 февраля.
Чемпионат Италии
24-й тур
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Самарджич, Распадори, Залевски, Эдерсон, Пашалич, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Росси, Белланова, Бернаскони, Коссуну, Баккер, Муса, Сулемана, Спортьелло, Хин, Скамакка
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Баскиротто, Чеккерини, Пеццелла, Мале, Грасси, Торсбю, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Терраччано, Дзербин, Флориани, Фолино, Пайеро, Джурич, Сильвестри, Нава, Павези, Пеми, Санабрия
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Вентурино, Сарагоса, Зелковски, Арена, Железный, Голлини, Анхелиньо, Цимикас, Эль-Энауи, Ренсх
Кальяри:
Каприле, Камехо, Доссена, Зе Педру, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Адопо, Палестра, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Трепи, Ратеринк, Сулемана, Дзаппа, Альбаррасин, Паволетти, Шерри, Идрисси, Литета, Paul Mendy
Верона
Монтипо, Эдмундссон, Нельссон, Слотсагер, Фресе, Ловрич, Эль-Мусрати, Бернед, Ньяссе, Орбан, Боуи
Запасные: Попович, Сердар, Москера, Перилли, Лирола, Акпа-Акпро, Вермешан, Ойегоке, Брадарич, Чам, Харруи, Тоньоло, Томич
Пиза:
Скуффет, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Морео, Стоилкович, Ангори, Лойола, Эбишер, Туре, Дуросинми
Запасные: Николас, Лерис, Хойхольт, Куадрадо, Пиччинини, Перейра де Соуза, Коппола, Трамони, Илинг-Джуниор, Мейстер, Гвиццо, Калабрези, Марин, Акинсанмиро, Стенгс
Аарон Мартин Жуниор Мессиас
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Сабелли, Жуниор Мессиас, Эхатор, Экубан, Леали, Соммарива, Сеттерстрем, Аморим, Онана, Отоа, Мазини, Корне
Наполи:
Мерет, Жезус, Буонджорно, Ррахмани, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Бекема, Сантос, Милинкович-Савич, Оливера, Лукаку, Жиоване, Приско, Де Кьяра
Фиорентина
Де Хеа, Паризи, Понграчич, Комуццо, Додо, Гудмундссон, Соломон, Брешианини, Фаджоли, Мандрагора, Кин
Запасные: Пикколи, Фортини, Куадио, Фаббиан, Бальбо, Ндур, Харрисон, Ледзерини, Раньери, Гозенс, Кристенсен, Фаццини
Торино:
Палеари, Коко, Марипан, Марьянуччи, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Казадеи, Лазаро, Адамс, Куленович
Запасные: Исраэль, Сапата, Сивьеро, Педерсен, Тамез, Симеоне, Бираги, Анджорин, Перчун, Абухляль, Нджи, Нкунку, Эбосс
Болонья
Скорупски, Ликояннис, Лукуми, Хеггем, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Даллинга, Бернардески
Запасные: Хелланн, Витик, Камбьяги, Казале, Моро, Орсолини, Одгор, Домингес, Миранда, Зом, Кастро, Равалья, Пессина, Дзортеа
Парма:
Корви, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Валери, Соренсен, Кейта, Бернабе, Бричги, Ористанио, Пеллегрино
Запасные: Ондрейка, Стрефецца, Эльфеге, Ринальди, Касентини, Дробнич, Миколаевски, Карбони, Ордоньес, Кремаски, Николусси-Кавилья
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Соттиль, Гандельман, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Ндаба, Зиберт, Сала, Фрюхтль, Жан, Мархвиньски, Штулич, Банда, Самооя, Фофана, Хельгасон, Нгом, Жослен
Удинезе:
Окойе, Бертола, Кристенсен, Соле, Атта, Эккеленкамп, Земура, Эхизибуэ, Карлстрем, Миллер, Байо
Запасные: Млачич, Кабаселе, Паделли, Саррага, Дзаньоло, Арисала Микольта, Сава, Букса, Камара, Гуйе
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Романья, Вранкс, Болока, Нзола, Саталино, Фелипе, Кулибали, Гарсия, Яннони, Липани, Моро, Дзакки, Бакола, Вольпато, Фадера
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес
Запасные: де Врей, Эспозито, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Диуф, Фраттези, Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан, Камате, Бонни, Кокки
Ювентус
Ди Грегорио, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни, Кабаль, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Дэвид
Запасные: Жегрова, Келли, Франсишку Консейсау, Аджич, Костич, Опенда, Перин, Хольм, Бога, Пинсольо, Гатти, Миретти
Лацио:
Проведель, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Башич, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Канчельери, Хюсай, Диа, Романьоли, Ровелла, Деле-Баширу, Пшиборек, Ратков, Габаррон, Мотта, Фурланетто, Белаэн, Нослин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
