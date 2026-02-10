Чемпионат Италии. «Рома» обыграла «Кальяри», «Аталанта» победила «Кремонезе»

В Италии прошли матчи 24-го тура Серии А.

6 февраля «Верона » и «Пиза» поделили очки в стартовом матче 24-го тура Серии А (0:0).

7 февраля «Наполи » в гостях одолел «Дженоа » (3:2), играя в меньшинстве с 76-й минуты.

8 февраля «Интер » разгромил «Сассуоло» (5:0), «Ювентус » сыграл вничью с «Лацио» (2:2).

9 февраля «Рома » победила «Кальяри» (2:0).

Матч «Милан» – «Комо», перенесенный из-за церемонии открытия зимней Олимпиады-2026, состоится 18 февраля.

Чемпионат Италии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А