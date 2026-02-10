61

Чемпионат Италии. «Рома» обыграла «Кальяри», «Аталанта» победила «Кремонезе»

В Италии прошли матчи 24-го тура Серии А.

6 февраля «Верона» и «Пиза» поделили очки в стартовом матче 24-го тура Серии А (0:0).

7 февраля «Наполи» в гостях одолел «Дженоа» (3:2), играя в меньшинстве с 76-й минуты. 

8 февраля «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2). 

9 февраля «Рома» победила «Кальяри» (2:0). 

Матч «Милан» – «Комо», перенесенный из-за церемонии открытия зимней Олимпиады-2026, состоится 18 февраля. 

Чемпионат Италии

24-й тур

Серия А Италия. 24 тур
9 февраля 17:30, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
90’
+4’
  Торсбю
84’
Барбьери   Дзербин
Коссуну
82’
Распадори   Муса
78’
Самарджич   Сулемана
70’
Залевски   Бернаскони
70’
63’
Грасси   Пайеро
63’
Варди   Санабрия
Колашинац   Коссуну
59’
Дзаппакоста   Белланова
59’
Колашинац
49’
46’
Бонаццоли   Джурич
2тайм
Перерыв
39’
Чеккерини   Терраччано
  Дзаппакоста
25’
  Крстович
13’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Самарджич, Распадори, Залевски, Эдерсон, Пашалич, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Росси, Белланова, Бернаскони, Коссуну, Баккер, Муса, Сулемана, Спортьелло, Хин, Скамакка
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Луперто, Баскиротто, Чеккерини, Пеццелла, Мале, Грасси, Торсбю, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Терраччано, Дзербин, Флориани, Фолино, Пайеро, Джурич, Сильвестри, Нава, Павези, Пеми, Санабрия
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
9 февраля 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Кальяри
Матч окончен
89’
Идрисси
87’
Гаэтано   Трепи
87’
Зе Педру   Дзаппа
Кристанте   Эль-Энауи
84’
Мален   Арена
84’
Соуле   Вентурино
84’
Сарагоса
82’
73’
Эспозито   Идрисси
73’
Кылычсой   Паволетти
  Мален
65’
61’
Гаэтано
59’
Маццителли   Сулемана
Манчини
58’
Пеллегрини   Сарагоса
57’
2тайм
Перерыв
40’
Палестра
  Мален
25’
5’
Доссена
Рома
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Пизилли, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Вентурино, Сарагоса, Зелковски, Арена, Железный, Голлини, Анхелиньо, Цимикас, Эль-Энауи, Ренсх
1тайм
Кальяри:
Каприле, Камехо, Доссена, Зе Педру, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Адопо, Палестра, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Трепи, Ратеринк, Сулемана, Дзаппа, Альбаррасин, Паволетти, Шерри, Идрисси, Литета, Paul Mendy
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
6 февраля 19:45, Марк Антонио Бентегоди
Логотип домашней команды
Верона
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
Сердар
90’
+4’
88’
Марин
Ловрич   Харруи
85’
Орбан   Москера
82’
75’
Лойола   Марин
Ньяссе   Лирола
70’
69’
Стоилкович   Мейстер
69’
Божинов   Калабрези
46’
Дуросинми   Лерис
Фресе   Брадарич
46’
Бернед   Сердар
46’
2тайм
Перерыв
32’
Морео
Верона
Монтипо, Эдмундссон, Нельссон, Слотсагер, Фресе, Ловрич, Эль-Мусрати, Бернед, Ньяссе, Орбан, Боуи
Запасные: Попович, Сердар, Москера, Перилли, Лирола, Акпа-Акпро, Вермешан, Ойегоке, Брадарич, Чам, Харруи, Тоньоло, Томич
1тайм
Пиза:
Скуффет, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Морео, Стоилкович, Ангори, Лойола, Эбишер, Туре, Дуросинми
Запасные: Николас, Лерис, Хойхольт, Куадрадо, Пиччинини, Перейра де Соуза, Коппола, Трамони, Илинг-Джуниор, Мейстер, Гвиццо, Калабрези, Марин, Акинсанмиро, Стенгс
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
7 февраля 17:00, Луиджи Феррарис
Логотип домашней команды
Дженоа
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Наполи
Матч окончен
90’
+5’
  Хейлунд
Витинья   Корне
89’
Маркандалли
82’
77’
Жиоване   Оливера
76’
Жезус
Аарон Мартин   Жуниор Мессиас
74’
Малиновский   Мазини
74’
Коломбо   Экубан
64’
60’
Буонджорно   Бекема
59’
Жезус
  Коломбо
57’
Васкес
50’
46’
Мактоминей   Жиоване
2тайм
Перерыв
21’
  Мактоминей
20’
  Хейлунд
  Малиновский
3’
2’
Мерет
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Сабелли, Жуниор Мессиас, Эхатор, Экубан, Леали, Соммарива, Сеттерстрем, Аморим, Онана, Отоа, Мазини, Корне
1тайм
Наполи:
Мерет, Жезус, Буонджорно, Ррахмани, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Бекема, Сантос, Милинкович-Савич, Оливера, Лукаку, Жиоване, Приско, Де Кьяра
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
7 февраля 19:45, Артемио Франки
Логотип домашней команды
Фиорентина
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
90’
+5’
Абухляль
90’
+4’
  Марипан
Комуццо
90’
+3’
Ваноли
90’
+2’
90’
+2’
Барони
90’
Гинейтис
Кин   Пикколи
85’
Соломон   Раньери
85’
83’
Адамс   Сапата
Брешианини   Фаббиан
73’
Мандрагора   Ндур
73’
69’
Лазаро   Абухляль
66’
Марьянуччи
64’
Марипан
59’
Илкхан   Анджорин
59’
Куленович   Симеоне
  Кин
57’
  Соломон
51’
Гудмундссон   Харрисон
48’
46’
Обрадор   Педерсен
2тайм
Перерыв
Додо
40’
31’
Лазаро
26’
  Казадеи
Фиорентина
Де Хеа, Паризи, Понграчич, Комуццо, Додо, Гудмундссон, Соломон, Брешианини, Фаджоли, Мандрагора, Кин
Запасные: Пикколи, Фортини, Куадио, Фаббиан, Бальбо, Ндур, Харрисон, Ледзерини, Раньери, Гозенс, Кристенсен, Фаццини
1тайм
Торино:
Палеари, Коко, Марипан, Марьянуччи, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Казадеи, Лазаро, Адамс, Куленович
Запасные: Исраэль, Сапата, Сивьеро, Педерсен, Тамез, Симеоне, Бираги, Анджорин, Перчун, Абухляль, Нджи, Нкунку, Эбосс
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
8 февраля 11:30, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Парма
Матч окончен
90’
+4’
  Ордоньес
Бернардески   Орсолини
87’
Роу   Камбьяги
87’
87’
Кейта   Николусси-Кавилья
87’
Бернабе   Карбони
79’
Тройло
79’
Соренсен   Ордоньес
Лукуми
76’
Ликояннис   Миранда
68’
61’
Тройло
Даллинга   Кастро
57’
54’
Ористанио   Стрефецца
49’
Бричги
Жоау Мариу   Дзортеа
46’
2тайм
Перерыв
Побега
22’
Болонья
Скорупски, Ликояннис, Лукуми, Хеггем, Жоау Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Даллинга, Бернардески
Запасные: Хелланн, Витик, Камбьяги, Казале, Моро, Орсолини, Одгор, Домингес, Миранда, Зом, Кастро, Равалья, Пессина, Дзортеа
1тайм
Парма:
Корви, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Валери, Соренсен, Кейта, Бернабе, Бричги, Ористанио, Пеллегрино
Запасные: Ондрейка, Стрефецца, Эльфеге, Ринальди, Касентини, Дробнич, Миколаевски, Карбони, Ордоньес, Кремаски, Николусси-Кавилья
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
8 февраля 14:00, виа дель Маре
Логотип домашней команды
Лечче
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Удинезе
Матч окончен
90’
+2’
Карлстрем   Букса
Гандельман   Зиберт
90’
+2’
  Банда
90’
89’
Гуйе
86’
Эккеленкамп   Саррага
86’
Эхизибуэ   Кабаселе
Банда
84’
Шеддира   Штулич
77’
Соттиль   Жослен
77’
Пьеротти   Банда
68’
64’
Бертола
64’
Миллер   Дзаньоло
64’
Байо   Гуйе
2тайм
Перерыв
26’
  Соле
  Гандельман
5’
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Соттиль, Гандельман, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Ндаба, Зиберт, Сала, Фрюхтль, Жан, Мархвиньски, Штулич, Банда, Самооя, Фофана, Хельгасон, Нгом, Жослен
1тайм
Удинезе:
Окойе, Бертола, Кристенсен, Соле, Атта, Эккеленкамп, Земура, Эхизибуэ, Карлстрем, Миллер, Байо
Запасные: Млачич, Кабаселе, Паделли, Саррага, Дзаньоло, Арисала Микольта, Сава, Букса, Камара, Гуйе
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
8 февраля 17:00, Читта-дель-Триколоре
Логотип домашней команды
Сассуоло
Завершен
0 - 5
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
88’
  Луис Энрике
82’
Димарко
76’
Мартинес   Эспозито
76’
М. Тюрам   Бонни
Пинамонти   Нзола
70’
Дойг   Гарсия
70’
69’
Мхитарян   Диуф
63’
Бастони   Дармиан
63’
Зелиньски   Фраттези
Берарди   Кулибали
59’
Лорьянте   Липани
59’
Матич
55’
Матич
55’
53’
  Аканджи
50’
  Мартинес
2тайм
Перерыв
28’
  М. Тюрам
11’
  Биссек
Сассуоло
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Романья, Вранкс, Болока, Нзола, Саталино, Фелипе, Кулибали, Гарсия, Яннони, Липани, Моро, Дзакки, Бакола, Вольпато, Фадера
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес
Запасные: де Врей, Эспозито, Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Диуф, Фраттези, Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан, Камате, Бонни, Кокки
Подробнее
Серия А Италия. 24 тур
8 февраля 19:45, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Лацио
Матч окончен
  Калулу
90’
+6’
Маккенни   Миретти
84’
Локателли   Опенда
83’
83’
Провстгор   Габаррон
81’
Романьоли
77’
Хила   Романьоли
Копмейнерс   Келли
77’
Камбьязо   Бога
76’
65’
Исаксен   Канчельери
64’
Педро   Нослин
  Маккенни
59’
47’
  Исаксен
Кабаль   Жегрова
46’
46’
Башич   Деле-Баширу
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Педро
33’
Тайлор
Ювентус
Ди Грегорио, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни, Кабаль, К. Тюрам, Локателли, Камбьязо, Дэвид
Запасные: Жегрова, Келли, Франсишку Консейсау, Аджич, Костич, Опенда, Перин, Хольм, Бога, Пинсольо, Гатти, Миретти
1тайм
Лацио:
Проведель, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Башич, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Канчельери, Хюсай, Диа, Романьоли, Ровелла, Деле-Баширу, Пшиборек, Ратков, Габаррон, Мотта, Фурланетто, Белаэн, Нослин
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставь лайк если помнишь такого игрока как Жонатан Бьябьяни
Аааахаха, сон сегодня снился. Наполи - Реал, счёт 1:0 в пользу Реала. Последние минуты, Наполи забивает, игроки бегут к трибунам, и показывают жесты, какие Роналду показывал Симеоне в матче с Атлетико, Конте им аплодирует, и комментатор говорит "Да, Наполи показал всем свои яйца, вот это мужики". Дальше добавленные минуты, и в ворота Наполи ставят пенку )) Я думаю "Ну вот вам и яйца, нет нифига у них ничего, расслабились, и сейчас пропустят". Дальше кто-то из Реала бьёт пенку в правый от вратаря угол, вратарь вытягивается, и забирает намертво, стадион в восторге орёт. Дальше идёт последняя добавленная минута, и... Реалу опять дают пенку бить )) У меня подгорело, и я не досмотрел, проснулся, так что хз, чем закончилось, если кто тоже смотрел, расскажите, бгг.
Ответ Заяцволк
Аааахаха, сон сегодня снился. Наполи - Реал, счёт 1:0 в пользу Реала. Последние минуты, Наполи забивает, игроки бегут к трибунам, и показывают жесты, какие Роналду показывал Симеоне в матче с Атлетико, Конте им аплодирует, и комментатор говорит "Да, Наполи показал всем свои яйца, вот это мужики". Дальше добавленные минуты, и в ворота Наполи ставят пенку )) Я думаю "Ну вот вам и яйца, нет нифига у них ничего, расслабились, и сейчас пропустят". Дальше кто-то из Реала бьёт пенку в правый от вратаря угол, вратарь вытягивается, и забирает намертво, стадион в восторге орёт. Дальше идёт последняя добавленная минута, и... Реалу опять дают пенку бить )) У меня подгорело, и я не досмотрел, проснулся, так что хз, чем закончилось, если кто тоже смотрел, расскажите, бгг.
Браим забил паненкой.
Ответ Заяцволк
Аааахаха, сон сегодня снился. Наполи - Реал, счёт 1:0 в пользу Реала. Последние минуты, Наполи забивает, игроки бегут к трибунам, и показывают жесты, какие Роналду показывал Симеоне в матче с Атлетико, Конте им аплодирует, и комментатор говорит "Да, Наполи показал всем свои яйца, вот это мужики". Дальше добавленные минуты, и в ворота Наполи ставят пенку )) Я думаю "Ну вот вам и яйца, нет нифига у них ничего, расслабились, и сейчас пропустят". Дальше кто-то из Реала бьёт пенку в правый от вратаря угол, вратарь вытягивается, и забирает намертво, стадион в восторге орёт. Дальше идёт последняя добавленная минута, и... Реалу опять дают пенку бить )) У меня подгорело, и я не досмотрел, проснулся, так что хз, чем закончилось, если кто тоже смотрел, расскажите, бгг.
Нельзя, чтобы румын выиграл скудетто, иначе неблагодарные мигом обесценят Сёму Индзаги, второго по величине тренера клуба в XXI веке после Маура. Так что здоровья трёхногому Лукаке, Милану ещё больше удачи
Уже на ободах парик едет, скоро совсем бенз закончится, а дальше Комо, Рома, Аталанта...
Ответ Vlados 86
Уже на ободах парик едет, скоро совсем бенз закончится, а дальше Комо, Рома, Аталанта...
Без разницы. Команда Антохи напоминает скалолаза, которому поочередно отрубают руки-ноги. Но он всё равно подымается выше. На зубах. Сплошь удовольствие наблюдать, вне зависимости от результата, который, впрочем, постоянно приятно удивляет.
Ответ Евграф Потапов
Без разницы. Команда Антохи напоминает скалолаза, которому поочередно отрубают руки-ноги. Но он всё равно подымается выше. На зубах. Сплошь удовольствие наблюдать, вне зависимости от результата, который, впрочем, постоянно приятно удивляет.
Особенно в ЛЧ приятно удивил 30-м местом, ниже команды с Кипра. Имея самую простую сетку среди всех итальяшек.
Вергара симулянтище, как же отскакивают грязнули
Комментатор начитался хейтеров на спортсе и 30 минут подряд несёт про Копа😂
Чел настолько не в курсе про Юве, вообще просто жесть, но что-то пытается рассказать.
Кто допускает такое дно комментировать?
Фиорентина должна растаскать быков
Ответ UUU
Фиорентина должна растаскать быков
И в итоге опять очки потеряли...
Скотти зверь
Комментатор матча Юве - Лацио, посылаю тебе лучи поноса. Кроме Копмейнерса в составе обеих команд есть другие игроки, чего ты видимо не заметил в течение репортажа. Линия с ненавистью болельщиков к Тену - это отдельный позор.
Ди Марко монстр.
Как же классно Астон Вилла ведомость то разгрузила !
Нынче Мален не со зла дал Кальяри 2 гола !
