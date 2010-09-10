Букмекерская компания BETCITY разыграла квартиру в Сочи

7 сентября завершилась акция букмекерской компании BETCITY «Квартира на море», главным призом которой были апартаменты в Сочи. Квартира на черноморском побережье разыгрывалась среди российских букмекеров впервые.

С 1 июня по 31 августа клиенты BETCITY, делая ставки от 500 рублей, получили более 4 миллионов купонов, которые участвовали в розыгрыше главного приза и других ценных подарков. В первые выходные сентября состоялась торжественная церемония, за которой можно было следить в онлайн-режиме: велась прямая трансляция в соцсетях и на терминалах в пунктах приема ставок. Денежные сертификаты на ставки и ценные призы были разыграны с помощью автоматизированного рандомайзера, обладателя главного приза определили приглашенные клиенты BETCITY, доставая из лототрона шары с цифрами.

В итоге квартиру в Сочи выиграл житель Челябинска Владислав. Полный список результатов розыгрыша доступен на сайте.