Аленичев о Роналду: «Партнеры уже не рады, что Криштиану появляется с ними с первых минут. Оставить его на скамейке – риск взрыва в раздевалке. Мартинесу предстоит непростой выбор»

Дмитрий Аленичев раскритиковал игру Криштиану Роналду.

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Уже нельзя не говорить о Роналду. Думаю, его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков – при всей их любви к Криштиану.

Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение. Мое мнение такое: даже его партнеры, одни из сильнейших футболистов в мире, уже не рады, что с ними с первых минут появляется Роналду.

И не просто появляется – остается до последней секунды. Он капитан, выдающийся мастер – надо отдать должное прошлым заслугам. Но всему есть предел.

Против африканцев заменили Витинью, Нуну Мендеша , этого суперзащитника, – а Криштиану остался. При этом у португальцев на острие атаки можно поставить Рамуша , Жоау Феликса , который, на мой взгляд, тоже в порядке. С ними как минимум не станет хуже.

А так игра пока, конечно, удручающая – нужны серьезные изменения. Если Португалия продолжит выглядеть так, то о каком финале может идти речь... С «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке – это риск взрыва в раздевалке.

Поэтому и говорю, что тренеру Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор. Но для улучшения качества футбола перемены просто необходимы», – считает Дмитрий Аленичев .