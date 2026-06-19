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  4. Аленичев о Роналду: «Партнеры уже не рады, что Криштиану появляется с ними с первых минут. Оставить его на скамейке – риск взрыва в раздевалке. Мартинесу предстоит непростой выбор»

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Аленичев о Роналду: «Партнеры уже не рады, что Криштиану появляется с ними с первых минут. Оставить его на скамейке – риск взрыва в раздевалке. Мартинесу предстоит непростой выбор»
Дмитрий Аленичев раскритиковал игру Криштиану Роналду.

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Уже нельзя не говорить о Роналду. Думаю, его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков – при всей их любви к Криштиану.

Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение. Мое мнение такое: даже его партнеры, одни из сильнейших футболистов в мире, уже не рады, что с ними с первых минут появляется Роналду.

И не просто появляется – остается до последней секунды. Он капитан, выдающийся мастер – надо отдать должное прошлым заслугам. Но всему есть предел.

Против африканцев заменили Витинью, Нуну Мендеша, этого суперзащитника, – а Криштиану остался. При этом у португальцев на острие атаки можно поставить Рамуша, Жоау Феликса, который, на мой взгляд, тоже в порядке. С ними как минимум не станет хуже.

А так игра пока, конечно, удручающая – нужны серьезные изменения. Если Португалия продолжит выглядеть так, то о каком финале может идти речь... С «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке – это риск взрыва в раздевалке.

Поэтому и говорю, что тренеру Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор. Но для улучшения качества футбола перемены просто необходимы», – считает Дмитрий Аленичев.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Аленичев
logoЖоау Феликс
logoЧемпионат мира по футболу
logoНуну Мендеш
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoВитинья
logoКриштиану Роналду
logoГонсалу Рамуш
logoСпорт-Экспресс
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес

Комментарии

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А вы видели как он поднял руку, когда забил Канселу через себя? Подсказал судье что оффсайд 😂. Язык тела не обманешь, он не хочет чтобы другие стали звездами в команде кроме него
ОтветElpianista
А вы видели как он поднял руку, когда забил Канселу через себя? Подсказал судье что оффсайд 😂. Язык тела не обманешь, он не хочет чтобы другие стали звездами в команде кроме него
https://vt.tiktok.com/ZSQWnR9fe/
ОтветElpianista
https://vt.tiktok.com/ZSQWnR9fe/
Видео удалено.
Он был балластом еще 4 года назад в Катаре⚽️
Заковыряет двушку( один с пенки) Узбекистану, и глоры снова поднимут вой о лучшем в истории
С Узбекистаном выйдет обязательно!)
Этот Якорь7 давно должен был завершить выступать за сборную Португалии, но жажда улучшения статистики, и не важно каким способом, берёт верх. Ха-ха-ха)
Ну Мартинес в заложниках. У него не было выбора в сборной после назначения. Видимо федерация подумала, что сборная вылетела от Марокко из-за решения Сантуша усадить Роналду на лавку. Ок, назначили ручного Мартинеса, у которого установка давать играть Роналду до талого. Плюс еще год назад веру в Роналду подкрепила победа в ЛН. Но на больших турнирах у Роналду 0+1 за последние 10 матчей против очень средних соперников (кроме Франции), что лучше характеризует его пользу для команды, чем замена товарнякам и матчи отборов. Единственное верное решение было - не вызывать Роналду в сборную после 22-го года и готовиться к ЧМ-26 без него с Бруну в качестве лидера. Но так как в федерации сидят вредители, которые даже помогли подать апелляцию в ФИФА на переписывание гола с Бруну на Роналду, они сделали все наоборот и решили максимально добить сборную. А сейчас, если по ходу турнира усадить Роналду, действительно скорее всего в раздевалке атмосфера убьется и команда без настроя быстро вылетит с турнира. Очень сложная ситуация для сборной. Кажется, что единственно верного решения в текущих реалиях просто нет. Туда бы Тухеля, для которого нет авторитетов. Он бы Роналду даже в расширенную заявку не включил бы.
ОтветDirkVoid
Ну Мартинес в заложниках. У него не было выбора в сборной после назначения. Видимо федерация подумала, что сборная вылетела от Марокко из-за решения Сантуша усадить Роналду на лавку. Ок, назначили ручного Мартинеса, у которого установка давать играть Роналду до талого. Плюс еще год назад веру в Роналду подкрепила победа в ЛН. Но на больших турнирах у Роналду 0+1 за последние 10 матчей против очень средних соперников (кроме Франции), что лучше характеризует его пользу для команды, чем замена товарнякам и матчи отборов. Единственное верное решение было - не вызывать Роналду в сборную после 22-го года и готовиться к ЧМ-26 без него с Бруну в качестве лидера. Но так как в федерации сидят вредители, которые даже помогли подать апелляцию в ФИФА на переписывание гола с Бруну на Роналду, они сделали все наоборот и решили максимально добить сборную. А сейчас, если по ходу турнира усадить Роналду, действительно скорее всего в раздевалке атмосфера убьется и команда без настроя быстро вылетит с турнира. Очень сложная ситуация для сборной. Кажется, что единственно верного решения в текущих реалиях просто нет. Туда бы Тухеля, для которого нет авторитетов. Он бы Роналду даже в расширенную заявку не включил бы.
Роналду нужно вообще исключить из заявки и отправить домой
Сантуш был прав, по сути он поступал как настоящий тренер, но диктатор его выгнал и поставил подручного. Принято почему-то хейтить Мартинеса, а не Рончика который назначил его тренером.
Следующий матч думаю нужно Португалии начать без Роналду ,а потом выпустить его на замену и глянуть как команда играть будет и тд
Он уже лишний в команде , он же просто зациклился на своей статистике , пока он будет в команде то Португалии ничего не светит
Сразу после матча поклонники таланта Роналду писали, что игроки сборной попросто игнорировали Криштиану и не играли на него. И похоже, это правда, Роналду стал изгоем в сборной...
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