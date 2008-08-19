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Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца»

Теги Спартак Локомотив Франк Рибери премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва агенты Футбол

Агент Жан-Пьер Берне, который представляет интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о трансфере игрока в «Локомотив».

«Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», — сказал Берне.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в приобретении Рибери. Также сообщалось об интересе к французу со стороны «Спартака» и «Динамо». Однако спортивный директор «Динамо» Роман Орещук опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что Рибери хочет получать в новом клубе зарплату 8 млн евро в год, а также заключить контракт на 2 сезона. 

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