Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца»

Агент Жан-Пьер Берне, который представляет интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о трансфере игрока в .

«Сейчас наши переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Они проходят хорошо. Все должно решиться до конца месяца», — сказал Берне.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в приобретении Рибери. Также сообщалось об интересе к французу со стороны «Спартака» и «Динамо». Однако спортивный директор «Динамо» Роман Орещук опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что Рибери хочет получать в новом клубе зарплату 8 млн евро в год, а также заключить контракт на 2 сезона.