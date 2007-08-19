Реклама 18+
Реклама 18+

ESPN: «Барселона» хочет арендовать Неймара с опцией выкупа

Теги Бавария ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Футбол

«Барселона» может арендовать нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации ESPN, на этой неделе каталонский клуб хочет сделать предложение об аренде бразильца, а также включить в соглашение опцию выкупа игрока.

«Барселона» не намерена включать кого-то из своих футболистов в эту сделку. Сейчас «Барса» и «ПСЖ» обсуждают размер суммы последующего выкупа, который будет прописан в соглашении.

Каталонцы надеялись включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо. Однако сегодня официально было объявлено о его переходе в «Баварию».

Из-за этого «Барселона» была вынуждена сменить тактику. Клуб решил скопировать решение «Баварии» по Коутиньо и взять Неймара в аренду с опцией последующего выкупа. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться