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Дриусси пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы и может вернуться к игре со «Спартаком»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Олег Шатов Себастьян Дриусси Малком Футбол

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси пропустит матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

Аргентинец получил травму икроножной мышцы в игре 5-го тура с «Динамо» (2:0).

Скорее всего, 23-летний форвард не успеет восстановиться и к матчу 7-го тура против «Уфы», возвращение в строй ожидается к игре со «Спартаком» в 8-м туре.

Полузащитник Малком не тренировался во вторник из-за небольшого повреждения. Впрочем, бразилец успеет восстановиться к матчу с «Ахматом».

Участие продолжающего восстановление Олега Шатова в предстоящей игре под вопросом.

Матч «Зенит» – «Ахмат» состоится в субботу, 17 августа.

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