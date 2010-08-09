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💷Клубы АПЛ летом потратили 1,41 млрд фунтов. Рекорд 2017-го не побит

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Ромелу Лукаку деньги Футбол

В чемпионате Англии вчера закрылось трансферное окно.

Клубы АПЛ летом потратили на переходы 1,41 млрд фунтов. Это на 20 миллионов меньше, чем летом 2017 года, когда был установлен рекорд турнира, сообщает BBC со ссылкой на Deloitte.

Больше всех на трансферы потратил «Арсенал» – 155 миллионов фунтов.

Самой крупной продажей стал переход форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер» за 74 млн фунтов.

В последний день трансферного окна (8 августа) команды АПЛ потратили 170 миллионов фунтов. 

В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку и не искал никого взамен. Луиз перешел в «Арсенал»

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