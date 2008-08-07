Агент Малкома: «Не было никакого расизма. Все это желтуха»

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Малкома, заявил, что не заметил проявлений расизма на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар», когда его клиент дебютировал в составе петербургского клуба.
«Не было никакого расизма. Никто не заметил его проявлений на стадионе. Все это желтуха. Фанаты аплодировали Малкому», – сообщил Луис Фернандо Гарсия.
Fare: «Дорогой «Зенит», баннер, критикующий трансфер Малкома, – расистский. Нет смысла это отрицать»
Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами