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Агент Малкома: «Не было никакого расизма. Все это желтуха»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Малком Футбол

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Малкома, заявил, что не заметил проявлений расизма на матче 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар», когда его клиент дебютировал в составе петербургского клуба.

«Не было никакого расизма. Никто не заметил его проявлений на стадионе. Все это желтуха. Фанаты аплодировали Малкому», – сообщил Луис Фернандо Гарсия.

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