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Sports.ru назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ, Неймар рвется из «ПСЖ», трансферы «Зенита» и другие новости утра

Теги утренний дайджест Футбол

1. Sports.ru признал Дзюбу лучшим игроком РПЛ и вручил ему приз – золотые яйца. Артем порадовался!

2. Бурный день для «Зенита». Подписали Сутормина на 3 года, отправили Набиуллина в «Сочи» и еще хотят Игнатьева с Алексеем Миранчуком.

3. Неймар просит «ПСЖ» отпустить его. Бразилец не приехал на сбор и очень разозлил клуб.

4. WADA приняло участие в ликвидации 17 организованных преступных группировок, причастных к распространению допинга. Операция называлась «Вирибус».

5. 20-летняя российская гандболистка Екатерина Королева утонула в Польше. Ужас.

6. Помните девочку, которая рассуждала про допинг в фигурном катании? Она будет выступать за Украину.

7. Важные инсайды из НБА: «Оклахома-Сити» готов обменять Уэстбрука, а «Лейкерс» планируют использовать Леброна на позиции разыгрывающего.

8. Россия опустилась на 5-е место в медальном зачете Универсиады. Лидирует Япония.

9. Снуп Догг проанализировал ситуацию с зарплатами футболисток и высказал экспертное мнение, йоу.

Цитата дня. Берни Экклстоун: «Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой».

Материал дня. Встреча ЦСКА с болельщиками наконец-то супер. Плов от Нисимуры, лимонады Набабкина, детский аниматор Кучаев

Работник дня🦅 На «Уимблдоне» работает ястреб: защищает газоны от голубей, продает мерч и попадает на первые полосы газет

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