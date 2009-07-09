UOL: Неймар сообщил президенту «ПСЖ» и Леонардо, что хочет уйти

Нападающий Неймар хочет сменить команду этим летом.

27-летний бразилец больше не желает играть за парижан, о чем он несколько раз сказал представителям клуба, информирует UOL.

Сперва на вечеринке по случаю окончания сезона он поведал бразильцам – Тиаго Силве, Маркиньосу и , что намерен уйти из «ПСЖ». Позже он довел это до сведения президента клуба .

На прошлой неделе спортивный директор «Пари Сен-Жермен» позвонил Неймару и обрисовал детали нового проекта клуба. Форвард положительно оценил идеи своего соотечественника, но заявил, что собирается покинуть .

Сегодня Неймар, который может вернуться в «Барселону», не явился на предсезонку, и «ПСЖ» сообщил, что примет меры. Отец Неймара утверждает, что сын вернется в 15 июля – клубу известно об этом.

В контракте Неймара с парижанами, действующем до лета 2022 года, нет суммы отступных. Руководство клуба намерено усложнить любые переговоры о трансфере игрока.