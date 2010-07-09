WADA приняло участие в ликвидации 17 организованных преступных группировок, причастных к распространению допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) совместно с Европолом (полицейской службой Европейского союза) провело операцию «Вирибус», в ходе которой было ликвидировано 17 организованных преступных группировок, причастных к распространению поддельных лекарств и допинговых веществ в странах Европы.

Как сообщает сайт Европола, во время операции было изъято 3,8 млн единиц запрещенных препаратов и фальшивых лекарств, остановлена деятельность девяти нелегальных лабораторий, арестовано 234 подозреваемых и открыто 839 судебных дел.



«Мы хотели бы поздравить все государства и организации, которые внесли вклад в эту успешную операцию. Это сотрудничество дает реальные результаты и может оказать значительное влияние на доступность поддельных и незаконных препаратов, используемых некоторыми спортсменами во всем мире.

Мы готовы продолжать участвовать в таких операциях в рамках борьбы со спортивным мошенничеством. Также мы продолжаем развивать партнерские отношения с правоохранительными органами в Европе и во всем мире», – заявил директор WADA по разведке и расследованиям Гюнтер Янгер.

В операции «Вирибус» принимали участие правоохранительные органы 33 стран. Россия в списке стран не фигурирует.



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