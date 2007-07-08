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    «Оклахома-Сити» готов к обмену Расселла Уэстбрука

    Теги возможные переходы НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Баскетбол

    «Оклахома-Сити» готов выслушать предложения по обмену разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

    «Тандер» может обменять многолетнего лидера после обсуждений между генеральным менеджером Сэмом Прести, самим игроком и его агентом.

    «Тандер» в минувшие выходные обменял Пола Джорджа в «Клипперс», получив взамен пять пиков 1-го раунда. Клуб намерен перестроить состав.

    Контракт Уэстбрука рассчитан на 4 года и 170 миллионов долларов. 

    НБА – лучшая лига мира, потому что мы знаем все, что происходит внутри. Но как не запутаться в инсайдах?

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