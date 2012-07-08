13-летняя фигуристка Шаботова, рассуждавшая о «правильном допинге», будет выступать за Украину

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы выступать за Украину.

Шаботова тренируется в Москве в клубе «Снежные барсы» под руководством Светланы Пановой.

В январе 2019 года фигуристка в эфире в инстаграме заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании нужно применять допинг.

Анастасия Шаботова: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно»

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой