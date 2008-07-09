Нобель Арустамян: «Зенит» надеется переманить Алексея Миранчука и общался по поводу Ивана Игнатьева»

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об интересе к форварду «Краснодара» Ивану Игнатьеву и хавбеку Алексею Миранчуку.

«В оставшиеся месяцы трансферного окна от стоит ждать интересных ходов.

Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» .

Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Семина, он очень привязан к нынешнему клубу.

Трансфер осуществить будет сложно, но пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком.

«Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично.

Это же касается и интереса петербуржцев к Ивану Игнатьеву из . По поводу молодого нападающего шло общение на уровне руководителей двух команд в начале лета. Договориться, впрочем, не удалось», – заявил Арустамян.

В минувшем сезоне 20-летний Игнатьев в 20 играх забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. 23-летний Миранчук в 30 матчах 3 раза забил и отдал 8 голевых передач.