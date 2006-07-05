«Зениту» интересен форвард «Реала» Кристо

претендует на нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.

Испанский клуб ранее был готов начать переговоры с 10 миллионов евро, но теперь хочет как минимум 5 миллионов и, скорее всего, попытается включить в сделку опцию обратного выкупа Кристо или процент от его перепродажи.

Также 21-летним испанским футболистом интересуются «Айнтрахт», «Андерлехт» и пять клубов – «Леганес», «Эспаньол», «Гранада», «Вальядолид», .

Кристо хотел бы остаться в Испании, но он не исключает вариант с переездом в другую страну.

В минувшем сезоне Гонсалес выступал за вторую команду и забил 21 гол в 37 матчах, став вторым бомбардиром третьего дивизиона.