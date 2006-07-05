Реклама 18+
Реклама 18+

«Зениту» интересен форвард «Реала» Кристо

Теги Зенит Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Эспаньол Леванте Ла Лига Андерлехт высшая лига Бельгия возможные трансферы Вальядолид Гранада Леганес Кристо Гонсалес Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.

Испанский клуб ранее был готов начать переговоры с 10 миллионов евро, но теперь «Мадрид» хочет как минимум 5 миллионов и, скорее всего, попытается включить в сделку опцию обратного выкупа Кристо или процент от его перепродажи.

Также 21-летним испанским футболистом интересуются «Айнтрахт», «Андерлехт» и пять клубов Ла Лиги – «Леганес», «Эспаньол», «Гранада», «Вальядолид», «Леванте».

Кристо хотел бы остаться в Испании, но он не исключает вариант с переездом в другую страну.

В минувшем сезоне Гонсалес выступал за вторую команду «Реала» и забил 21 гол в 37 матчах, став вторым бомбардиром третьего дивизиона.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться