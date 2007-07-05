«Наполи» готов заплатить «Интеру» требуемые 60 млн евро за Икарди, а игроку – 10 млн в год

«Наполи» не оставляет попыток опередить в борьбе за форварда «Интера» Мауро Икарди.

Неаполитанцы готовы предложить за аргентинца требуемые 60 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Corriere dello Sport утверждает, что «Наполи» также готов удовлетворить финансовые требования Икарди по зарплате – 10 миллионо евро в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов платить Икарди 8 млн в год.

Сам нападающий намерен продолжить карьеру в туринском клубе и изначально был против перехода в , но в последние дни допускает такую возможность.

«Ювентус», в свою очередь, сможет оформить трансфер Икарди лишь после того, как выручит средства от продажи форвардов Марио Манджукича и .