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Моуринью может возглавить «Гуанчжоу» и, возможно, сборную Китая

Теги Жозе Моуринью Фабио Каннаваро возможные трансферы Сборная Китая по футболу Марчелло Липпи высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд Футбол

Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае.

56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая, Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» из китайской Суперлиги и, возможно, национальной команды страны.

Переговоры с Моуринью продолжаются. Португальца интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборной Китая. 

Ранее специалист говорил о развитии молодых лиг и поисках новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».

Evergrande Group, основанная Цзяинем в Гуанчжоу в 1996 году, купила «Гуанчжоу Эвергранд» девять лет назад и вложила в него значительные средства.

Бизнесмен занимается развитием Суперлиги страны и помогает национальной команде квалифицироваться на чемпионат мира. 

На данный момент «Гуанчжоу Эвергранд» возглавляет Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.

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