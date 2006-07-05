Моуринью может возглавить «Гуанчжоу» и, возможно, сборную Китая

Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае.
56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая, Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» из китайской Суперлиги и, возможно, национальной команды страны.
Переговоры с Моуринью продолжаются. Португальца интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборной Китая.
Ранее специалист говорил о развитии молодых лиг и поисках новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
Evergrande Group, основанная Цзяинем в Гуанчжоу в 1996 году, купила «Гуанчжоу Эвергранд» девять лет назад и вложила в него значительные средства.
Бизнесмен занимается развитием Суперлиги страны и помогает национальной команде квалифицироваться на чемпионат мира.
На данный момент «Гуанчжоу Эвергранд» возглавляет Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.