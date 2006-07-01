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Отец и юрист Неймара встретятся с директором «Барсы». «ПСЖ» хочет за него около 222 млн евро

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Неймар да Силва Футбол

«Барселона» заинтересована в возвращении форварда «ПСЖ» Неймара.

По данным Esporte Interativo, завтра отец Неймара Неймар-старший и юрист игрока встретятся с директором «Барселоны» Андре Кюри, ответственным за деятельность клуба в Южной Америке.

Стороны убеждены, что могут закрыть сделку. «ПСЖ» не заинтересован в Филиппе Коутиньо или Усмане Дембеле, а хочет прямой трансфер. Утверждается, что парижане готовы расстаться с Неймаром за сумму около 222 млн евро.

Именно за эту компенсацию Неймар и перешел в «ПСЖ» в 2017 году.

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