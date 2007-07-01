«Ювентус» купил Луку Пеллегрини за 22 млн евро, Спинаццола перешел в «Рому» за 29,5 млн

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини перешел в «Ювентус».
20-летний футболист заключил с туринским клубом соглашение, рассчитанное до концса сезона-2022/23 года. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.
В свою очередь, «Рома» объявила о покупке защитника бьянконери Леонардо Спинаццолы за 29,5 миллиона евро. Контракт 26-летнего игрока с римлянами рассчитан на 4 года.
Пеллегрини в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Кальяри», за который сыграл в 16 матчах Серии А и сделал две результативные передачи.
Спинаццола сыграл за «Юве» в прошедшем чемпионате Италии 10 встреч, в его активе один ассист.
UFFICIALE | Luca #Pellegrini è un giocatore bianconero! https://t.co/gXAvXWrRxI #WelcomePellegrini pic.twitter.com/nwPFH1c4cP— JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2019
Guarda tutte le immagini della prima giornata di Leonardo Spinazzola in giallorosso! 💛🐺❤️— AS Roma (@OfficialASRoma) July 1, 2019
📸 https://t.co/iGMEfn1hIi#ASRoma pic.twitter.com/zrHWhA8Shw