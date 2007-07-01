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«Ювентус» купил Луку Пеллегрини за 22 млн евро, Спинаццола перешел в «Рому» за 29,5 млн

Теги Рома Ювентус серия А Италия трансферы фото Леонардо Спинаццола Лука Пеллегрини Футбол

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини перешел в «Ювентус».

20-летний футболист заключил с туринским клубом соглашение, рассчитанное до концса сезона-2022/23 года. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В свою очередь, «Рома» объявила о покупке защитника бьянконери Леонардо Спинаццолы за 29,5 миллиона евро. Контракт 26-летнего игрока с римлянами рассчитан на 4 года.

Пеллегрини в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Кальяри», за который сыграл в 16 матчах Серии А и сделал две результативные передачи.

Спинаццола сыграл за «Юве» в прошедшем чемпионате Италии 10 встреч, в его активе один ассист.

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