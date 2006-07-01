«Интер» объявил о подписании 3-летнего контракта с Годином

Защитник сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру в .

33-летний футболист подписал контракт с миланским клубом, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды). В мае уругваец объявил об уходе из испанского клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата Година в «Интере» составит 6,75 миллиона евро в год, он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.