«Интер» объявил о подписании 3-летнего контракта с Годином

Защитник сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру в «Интере».
33-летний футболист подписал контракт с миланским клубом, рассчитанный до конца сезона-2021/22.
Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды). В мае уругваец объявил об уходе из испанского клуба.
Ранее сообщалось, что зарплата Година в «Интере» составит 6,75 миллиона евро в год, он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) July 1, 2019
C’è un nuovo sceriffo in città🤠
⚫🔵@diegogodin è dell’Inter! #WelcomeDiego 🇺🇾 #NotForEveryone#FCIM pic.twitter.com/qhum93YuEe