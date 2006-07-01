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«Интер» объявил о подписании 3-летнего контракта с Годином

Теги Интер серия А Италия трансферы фото Диего Годин Футбол

Защитник сборной Уругвая Диего Годин продолжит карьеру в «Интере».

33-летний футболист подписал контракт с миланским клубом, рассчитанный до конца сезона-2021/22. 

Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании и Лиге Европы (дважды). В мае уругваец объявил об уходе из испанского клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата Година в «Интере» составит 6,75 миллиона евро в год, он станет самым высокооплачиваемым игроком миланцев.

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