Геркус о раскрутке РПЛ: «Ивлеева должна ходить. В Madison Square Garden постоянно сидят топовые звезды»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью Sports.ru поделился мнением о необходимых шагах для привлечения интереса к РПЛ.

– Завтра вы покупаете права, например, на РПЛ. Ваши действия?

– Начинаю вкладываться в канал, продвижение и информацию о канале.

Должно быть приложение в телефоне – и чтобы оно ярко называлось: смотри только сюда. Реклама этого приложения должна быть везде, чтобы вы не могли его не поставить. Все должны знать о его существовании, вы везде должны его промоутировать. Каждая вещь должна смотреть на вас: «Ну загрузи».

Второе – вы должны сообщать, что надо обязательно посмотреть такой-то матч. Как Games of Thrones. И если ты ЦСКА – «Спартак» не посмотришь, то ты пропустил что-то грандиозное, выпал из жизни.

Во время подготовки нужны миллион разных сюжетов. Надо сажать 10 сценаристов, они будут писать, почему это важно и что это даст. Как только матч закончился – рассказ о том, что мы только что посмотрели. Еще миллион мемов, гифок, диалогов, разборов, историй, как я ходила на матч и встретила такого парня! И это должны писать инфлюэнсеры. Ивлеева, блоггеры разные популярные. Обязательно их надо затаскивать на эти матчи – все топовые люди должны быть на таких матчах.

История массовой культуры должна заключаться в вопросе «Где я буду смотреть ЦСКА – «Спартак»?». Или «Что я надену на матч ЦСКА – «Зенит»?». Так должны выглядеть женские журналы. Открываете Cosmopolitan – там редакционная статья: «Девчонки, приближается Суперкубок России. Мы должны обсудить, что нам надеть». Эту тематику они должны обсуждать. Должны быть сюжеты. Этими сюжетами надо наполнить пространство.

– Ивлеева пришла на футбол. Что она должна там делать?

– Вы должны придумать это. Для начала она должна в соцсетях рассказать то, что вам нужно. Вы должны ей это продать. Не продадите ей – никому не продадите. Продадите ей – продадите еще десяти миллионам.

– Но это же одноразовый эффект – она пришла, больше не придет.

– Нет. Она все время должна ходить. Когда вы приходите в Madison Square Garden в Нью-Йорке, то постоянно видите там селебрити. Каждую игру там сидят топовые звезды, потому что это место, где круто быть.

– У нас даже на «Открытие-Арене» не круто.

– Как? У нас в Химках может быть не круто, а на «Спартаке» круто, там есть крутые ложи. На чемпионате мира там было круто?

– С иностранными фанатами и атмосферой – да.

– That’s the point. Надо создать атмосферу. Мы продаем не футбол, а атмосферу. Надо ее учиться продавать, – сказал Геркус.

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