Игорь Акинфеев: «Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил выступление на и удар Федора Смолова в серии пенальти с Хорватией (1:1, 3:4).

«Конечно, он не виноват.

В плане элемента удара, может быть, где-то и виноват, как он исполнил. Но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил. Я это пережил после Кореи – когда тебя гнобят все, когда я на улицу не мог выйти.

Это нормальная история. Здесь ты не должен показывать какую-то свою слабость. Нельзя дать себя размазать. Здесь, в этом элементе, может быть, он сделал какую-то глупость, неправильно сделал.

Ну и что теперь повесить на Смолова? Ядерная боеголовка куда-то полетела от этого пенальти или еще что-то? Это жизнь, это футбол. Если ты совершаешь неправильные действия, футбол этого не прощает.

Здесь вся команда... Он не бил пять пенальти хорватам – четыре забил, один не забил. В том моменте... Да, он извинился перед командой, извинился перед болельщиками.

Думаю, что многие люди тоже это понимают. Понятно, что куча людей, которые называют хейтерами, начинают гнобить. Даже если забьешь – тебя гнобят. Если отобьешь пенальти – да ладно, че там, в него попали. Это нормальная история, это жизнь.

Федя сделал мужской поступок: он извинился в раздевалке, он извинился перед страной. Он полностью осознал тот момент, в который он поступил так глупо, не знаю, неправильно», – сказал Акинфеев.

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