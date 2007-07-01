НХЛ. «Монреаль» сделал оффер-шит «Каролине» по Ахо. Контракт – 5 лет и зарплата 8,4 млн долларов в год

сделал оффер-шит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо.

Клуб предложил финскому хоккеисту 5-летний контракт с зарплатой 8,454 миллиона долларов.

Если Ахо примет предложение, а «Харрикейнс» его не повторят, то клуб получит три драфт-пика – первый, второй, третий раунды-2020.

Также предложение «Канадиенс» основано на бонусах. Например, в первый сезон базовая зарплата Ахо составит 700 тысяч долларов при бонус рассчитан на 11,3 млн долларов.

Таким образом, в лиге состоялся первый оффер-шит с 2013 года. Оффер-шит – предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его примет, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя.

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