Леандро Паредес: «Я остаюсь в «ПСЖ»

Полузащитник Леандро Паредес заявил, что намерен продолжить выступление в парижском клубе.

«Да, я остаюсь, чувствую себя хорошо в клубе. Слухи? Нет, я никуда не перейду», – сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Зенит» или перейти в «Лацио» в обмен на хавбека Сергея Милинковича-Савича.

«ПСЖ» купил Паредеса у в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».