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Леандро Паредес: «Я остаюсь в «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Леандро Паредес Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что намерен продолжить выступление в парижском клубе.

«Да, я остаюсь, чувствую себя хорошо в клубе. Слухи? Нет, я никуда не перейду», – сказал Паредес. 

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Зенит» или перейти в «Лацио» в обмен на хавбека Сергея Милинковича-Савича. 

«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и России – с «Зенитом».

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